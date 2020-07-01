Президент Владимир Путин в первой половине дня приехал на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

Президент Владимир Путин в первой половине дня приехал на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Там президент традиционно голосует на выборах.Общероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось неделю, но 1 июля - основной день. Президент снова голосует на участке в здании РАН. Всё, как и всегда, но из-за пандемии COVID-19 взаимодействие с членами комиссий проходит иначе. Касается это и избирателя по фамилии Путин.Председатель участковой избирательной комиссии N 2151 Галина Поплетеева рассказала, что президент должен сесть на расстоянии от стола и также на расстоянии показать своей паспорт гражданина Российской Федерации. Сверить паспортные данные и найти в списке участников голосования — обязательно, отметила Поплетеева.Избирателям, включая Путина, предлагают воспользоваться одноразовой ручкой.После получения бюллетеня Путин направился в кабинку для голосования. На этом участке установлены электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней. "Электронная урна" поблагодарила президента — "Спасибо, вы проголосовали".Вся процедура — не больше, чем на минуту.Далее Путин отправился по другим своим делам в "Аурусе". Впереди были еще и международные переговоры.