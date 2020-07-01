Четыре человека пострадали в серьезном ДТП с участием кареты скорой помощи в Карагандинской области Казахстана. Эффектные кадры, достойные голливудского фильма, сняла камера регистратора.

Четыре человека пострадали в серьезном ДТП с участием кареты скорой помощи в Карагандинской области Казахстана. Эффектные кадры, достойные голливудского фильма, сняла камера регистратора.Авария произошла около 17:25 30 июня в Сатпаеве. Реанимобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на перекресток улиц Абая и Ердена на красный сигнал светофора. В этот момент ему в бок врезался серебристый Toyota Highlander, владелец которого не успел притормозить перед неожиданно возникшим препятствием.Удар оказался такой силы, что карета скорой помощи оторвалась от земли перевернулась на крышу, а затем завалилась на бок. Проскользив около 10 метров по асфальту, она остановилась в считанных сантиметрах от машины автора записи.Травмы получили пассажирка внедорожника, водитель скорой и два фельдшера.