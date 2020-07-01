Стратегию три Т предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. В интервью РБК она отметила, что использовать ее необходимо в период, пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета.

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. В интервью РБК она отметила, что использовать ее необходимо в период, пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета.По словам Попович, в эту стратегию входят: трафик, тестинг и трейсинг. Первое подразумевает закрытие границ, второе — максимальный охват тестированием для раннего выявления, а также отслеживание цепочки контактов.Ученый считает, что стратегией "три Т" следует реагировать на вспышку COVID-19 в Казахстане. Ранее сообщалось, что новая волна распространения вируса в Казахстане началась после 8 июня. Число заболевших за сутки увеличилось со 165 до 474 случая заболевания за день, а пик пришелся на 27 июня (596 случаев).Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн полагает, что вспышки в Казахстане не отразятся на эпидемической ситуации в России – усиливается контроль на границах, все приезжающие из соседнего государства оказываются под наблюдением.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести жесткие карантинные меры и поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в виде медикаментов и тест-систем.