Российский космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. На МКС он принял участие в онлайн-голосовании за полчаса до его окончания.

Российский космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. На МКС он принял участие в онлайн-голосовании за полчаса до его окончания. Как сообщили в Роскосмосе, Иванишин смог сделать это дистанционно, так как имеет постоянную регистрацию в Москве. Свой телефон космонавт оставил на Земле. На него было доставлено подтверждающее смс-сообщение, передает телеканал "Россия 24".Второй наш космонавт на МКС — житель Московской области Иван Вагнер — проголосует сегодня, 1 июля, через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами. По закрытому каналу связи космонавт выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его решение в бюллетене.