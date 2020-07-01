Российский космонавт Анатолий Иванишин отдал свой голос по поправкам в Конституцию РФ с использованием электронной технологии, обеспечившей тайну голосования. Это произошло впервые, рассказал в эфире телеканала Россия 24 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российский космонавт Анатолий Иванишин отдал свой голос по поправкам в Конституцию РФ с использованием электронной технологии, обеспечившей тайну голосования. Это произошло впервые, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.По его словам, российский сегмент Международной космической станции долгое время работал по линии связи, которая по делению ответственности на МКС обеспечивалась американцами. Сейчас Россия развивает на МКС свою линию связи, внедряет на российском сегменте широкополосный Интернет."Мы считаем, что при электронном голосовании все-таки корректнее иметь свой канал связи", — пояснил Рогозин.По этому каналу связи космонавт Иванишин и смог сам отдать свой голос с орбиты, тогда как раньше процедура голосования с МКС подразумевала передачу космонавтами определенного шифра доверенному лицу на Земле — как правило, командиру отряда космонавтов, который затем голосовал сам на Земле как доверенное лицо.По "старой" технологии проголосовал и в этот раз второй российский космонавт, находящийся сейчас на МКС — Иван Вагнер. Он отдал свой голос через доверенное лицо — командира российского отряда космонавтов Олега Кононенко, находившегося в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).Кононенко зачитал Вагнеру информацию из бюллетеня для голосования и по его просьбе отметил необходимые пункты, рассказали ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов. Затем бюллетень опустили в переносную урну, привезенную для этого в ЦУП.Анатолий Иванишин в ходе прямого сеанса связи МКС с ЦИК РФ по новому российскому широкополосному каналу сообщил, что для голосования российские космонавты все же использовали средства американского сегмента — американский Интернет и американские устройства. Он выразил надежду, что с введением в эксплуатацию российского канала все эти средства появятся и у наших космонавтов — будет настроен нормальный доступ в Интернет, отлажены доступы к сайту Госуслуг, передает "Интерфакс".