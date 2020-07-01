Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры 25-го тура чемпионата России по футболу между Оренбургом и екатеринбургским Уралом. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры 25-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом". Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.В настоящий момент у десяти представителей оренбургского клуба обнаружен коронавирус. Руководство "Оренбурга" не захотело выступать молодежным составом, поэтому команде будет засчитано техническое поражение – 0:3.Напомним, что ранее оренбургский клуб из-за коронавируса не смог сыграть с "Краснодаром".Встреча между "Оренбургом" и "Уралом" должна была состояться 1 июля.