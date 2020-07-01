Газопровод Северный поток-2 должен быть завершен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что американские планы ввести экстерриториальные санкции не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Германии.

Газопровод "Северный поток-2" должен быть завершен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что американские планы ввести экстерриториальные санкции не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Германии. Отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге, фрау канцлер признала, что строительство сталкивается с трудностями, но "мы все равно считаем, что правильно будет доделать проект".Признав, что "Северный поток-2" является экономическим проектом с политической составляющей Меркель напомнила, что Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы.Ранее сообщалось, что США угрожают "Северному потоку-2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод.Сегодня в бундестаге состоялись публичные слушания, в них приняли участие сотрудники МИД ФРГ, Минэкономики, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и другие эксперты. В Берлине не хотят грозить США ответными санкциями, но "готовы о них задуматься", если другого решения не будет, цитирует РИА Новости главу комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста."Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.