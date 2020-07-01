Минкомсвязь РФ поддержит решение Telegram открыть офис в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Минкомсвязь РФ поддержит решение Telegram открыть офис в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Свой ответ министр обосновал тем, что чем больше технологических компаний будут присутствовать в России, тем больше будут создавать рабочие места. Планы основателя мессенджера Павла Дурова на этот счет пока неизвестны.В 2018 году Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России за отказ предоставить ключи шифрования. Две недели назад блокировка была снята. По статистике, в России Telegram используют порядка 30 миллионов человек.