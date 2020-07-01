В США готовятся к худшему. Количество новых случаев заражения в день может в ближайшее время превысить 100 тысяч. Такие опасения озвучил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах доктор Энтони Фаучи. Резкий рост наметился после массовых акций протестов, охвативших США. И прекращать митинги, по всей видимости, никто не собирается.

В США готовятся к худшему. Количество новых случаев заражения в день может в ближайшее время превысить 100 тысяч. Такие опасения озвучил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах доктор Энтони Фаучи. Резкий рост наметился после массовых акций протестов, охвативших США. И прекращать митинги, по всей видимости, никто не собирается.Ни стыда, ни совести и никакого уважения. Мало им сноса памятников конфедератам - протестующие в Америке пошли в атаку на первого всенародно избранного президента США Джорджа Вашингтона. Под покровом ночи закидали его статуи в парке на Манхэттене шариками с красной краской. Виноват один из отцов-основателей США в том, что в далеком XVIII веке посмел владеть рабами. Действующего президента акт вандализма задел за живое — за Вашингтона он пообещал наказать тюремным сроком."Мы выслеживаем двух анархистов, которые забросали краской великолепную статую Джорджа Вашингтона на Манхэттене. У нас они есть на видео. Они будут преследоваться по закону. Им грозит 10 лет в тюрьме на основании закона о памятниках и статуях. Сдайтесь сейчас!" – обратился к злоумышленникам президент США Дональд Трамп.Примечательно, что охоту пока объявили только на осквернителей статуи Вашингтона в Нью-Йорке. О выслеживании сотен вандалов, разбивших, снесших, раскрасивших десятки памятников на территории США, речи не идет. Зато сроком уже пригрозили паре из Сент Луиса, чьи фото с оружием в руках заполонили весь Интернет. В отношении супругов МакКлоски начали расследование на предмет угроз протестующим. Пара вышла на порог своего особняка, когда около 300 протестующих сломали ворота соседей, желая короткой дорогой пройти к дому мэра. Супруги (к слову, адвокаты) заявили, что действовали в целях самозащиты."Это походило на штурм. Они повалили ворота, и огромная агрессивная толпа с криками хлынула во двор. Я был в ужасе, напуган, что нас убьют в любую секунду, а дом подожгут. Мы не угрожали. Мы громко предупреждали, что это частная территория, и просили покинуть ее", — рассказывают супруги МакКлоски.Но местные власти пока предпочитают идти на поводу у толпы. В Миссисипи, к примеру, уже официально отказались от флага. Губернатор подписал законопроект об изменении символа штата, который до недавнего времени напоминал боевое знамя Конфедерации. Власти пообещали, что на новом флаге будут слова "На Бога уповаем". Только на него, похоже, и придется надеяться Штатам, если протесты не прекратятся. Из-за массовых митингов в стране резко возросло число инфицированных коронавирусом COVID-19."Если вы просто посмотрите на то, что творится во время этих сборищ, вы увидите, что люди приходят туда часто без масок, находятся в толпе без соблюдения дистанции, не обращают внимания на все наши рекомендации. Сейчас у нас более 40 тысяч новых случаев заражения в день. Ясно, что сейчас мы не контролируем ситуацию", — отмечает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.Эпидемиологи опасаются: если ситуация не изменится, в ближайшее время в США ежедневно будут выявлять порядка 100 тысяч новых случаев инфицирования. Сейчас в стране число заразившихся превысило 2 миллиона 600 тысяч человек.