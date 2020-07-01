Саммит по Сирии в формате видеоконференции начали президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган. Принимающей стороной является Иран, иранское государственное телевидение ведет трансляцию.

Саммит по Сирии в формате видеоконференции начали президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган. Принимающей стороной является Иран, иранское государственное телевидение ведет трансляцию.По словам Хасана Рухани, очный саммит глав Ирана, России и Турции пришлось перенести из-за коронавируса COVID-19, и онлайн-встреча проводится из-за того, что с начала пандемии в Сирии произошло множество событий. Участники встречи подвергли критике действия США в Сирии.По словам президента Ирана, Соединенные Штаты используют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом. А по словам Владимира Путина, санкции США против Сирии незаконны, они подрывают экономику Арабской Республики и только добавляют проблем. Трансляцию саммита трех президентов ведут телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отдельных двусторонних контактов у участников встречи 1 июля не планируется. Очный саммит трех президентов состоится позже, передает "Интерфакс".