Недавно Александр Лукашенко заявил, что в будущей пятилетке доходы жителей Белоруссии увеличатся в два раза. Особенно у учителей и врачей. Такие обещания слишком радужные, посчитали некоторые, ведь экономика страны обещает желать лучшего.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что в будущей пятилетке доходы жителей Белоруссии увеличатся в два раза. Особенно у учителей и врачей. Такие обещания слишком радужные, посчитали некоторые, ведь экономика страны обещает желать лучшего.В преддверии президентских выборов Александр Лукашенко сказал, что зарплата у работников здравоохранения, образования и культуры унизительно низкая. Вместе с тем белорусский лидер признал: "Мы в экономике не очень хорошо работаем".Радужные перспективы, которые рисует Александр Григорьевич, оценил бывший председатель правления Национального банка Беларуси, доктор экономических наук и профессор Станислав Богданкевич. Он усомнился в заявлении лидера страны, поскольку экономика в республике не растет уже десять лет."Почему же она вдруг резко вырастет сейчас?", – недоумевает Богданкевич. По его мнению, такие обещания не просто так даются перед выборами. Люди, которые не понимают в экономике, могут поверить президенту и пойти голосовать, но на самом деле слова Лукашенко нельзя подкрепить фактами."Эти слова президента – заявление для людей доверчивых, малограмотных, для люмпенов", – сказал эксперт.25 Апр 2019 в 3:31 PDTБогданкевич напомнил, что Лукашенко уже делал такие заявления в преддверии выборов. Тогда политик обещал зарплату в 500 долларов, но это так и осталось "мечтой на периферии". Сейчас среднестатистический белорус получает 400-600 рублей.Для того, чтобы реанимировать нынешнюю экономику, нужны реформы и нормальный инвестиционный климат, считает профессор. Иначе, она окажется в тупике.