Одна из школьниц попала в больницу.

В Судогодском районе Владимирской области две 12-летние девочки на скутере упали в кювет.По данным УМВД по Владимирской области, ДТП произошло 30 июня в 20:30 на первом километре автодороги «Ильино — Коняево». Так, 12-летняя девочка, управляя скутером «Ямакаси», допустила опрокидывание транспорта в кювет. Вместе с ней ехала ее сверстница.В результате ДТП одна из девочек — та, что была за рулем, была доставлена в больницу. По словам очевидцев, школьницы катались на скутере без средств защиты. Пассажирка в ДТП не пострадала.