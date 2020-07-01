Здание загорелось вечером 30 июня.

Пожар в Доме культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области возник вечером 30 июня.«В 21.16 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в здании Дома культуры по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11», - говорится в сообщении регионального управления МЧС.На тушение пожара выезжали 58 спасателей из местного подразделения и из Владимирского гарнизона. Было задействовано26 единиц техники. Общая площадь пожара составила 2400 квадратных метров.О ликвидации пожара в регионального управления МЧС сообщили в 23.20.