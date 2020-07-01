Россия, Турция и Иран убеждены, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран после трехсторонней встречи. Она прошла в среду, 1 июля, в режиме видеоконференции.

Россия, Турция и Иран убеждены, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран после трехсторонней встречи. Она прошла в среду, 1 июля, в режиме видеоконференции.Москва, Анкара и Тегеран приветствовали проведение заседания конституционного комитета по Сирии в августе. Страны выразили готовность оказывать поддержку его работе. Кроме того, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани согласились дать поручение своим представителям провести очередную встречу по Сирии в астанинском формате, отмечается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Лидеры трех стран также призвали международное сообщество увеличить помощь Сирии, направленную на восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. Участники видеосаммита отметили необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев в свои дома в Сирии.Помимо сирийской проблематики, президенты подтвердили решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества.Президенты России, Турции и Ирана выразили протест против попыток захвата доходов от добычи нефти, которые должны принадлежать Сирии. Путин, Рухани и Эрдоган также считают, что военные удары Израиля по объектам в Сирии нарушают суверенитет и территориальную целостность страны и ведут к росту напряженности в регионе.Президенты осудили и решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности.Владимир Путин в ходе видеоконференции по сирийскому урегулированию отметил востребованность совместной работы на данном направлении и поблагодарил иранскую сторону за инициативу проведения саммита. Он отметил, что провести запланированную встречу глав государств-гарантов Астанинского процесса в марте не удалось из-за ситуации с коронавирусом.Видеосаммит транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.