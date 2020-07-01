Стычка между полицейскими и шахтерами произошла возле офиса президента Украины после попытки протестующих горняков установить палатки. Очевидцы сняли на видео короткое противостояние.

Стычка между полицейскими и шахтерами произошла возле офиса президента Украины после попытки протестующих горняков установить палатки. Очевидцы сняли на видео короткое противостояние.Инцидент произошел в тот момент, когда группа шахтеров под предводительством главы Независимого профсоюза горняков Украины, депутата Верховной рады Михаила Волынца попыталась прорвать оцепление и добраться до полицейской машины, в багажник которой были погружены палатки. Стражи порядка остановили митингующих, а народный избранник заявил на своей странице в Facebook, что на него пытались напасть."Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки", — написал он.Во вторник, в первый день акции протеста работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса, Волынец предупредил, что полторы тысячи горняков будут оставаться у офиса президента до того момента, пока им не погасят долги по зарплате (порядка 1,2 миллиарда гривен), а потому они планируют разбить палаточный городок.Протестующие требуют ввести запрет на импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии и завести уголовные дела на главу профильного комитета Рады Андрея Геруса, которого они считают инициатором "искусственного кризиса в энергетике".