01.07.2020

2020-07-01 18:45:05

Решено восстановить здание драмтеатра во Владимире после пожара

Даже на первый взгляд - ущерб колоссальный. Сильно пострадала сцена. Выгорел зал с новыми креслами, фойе второго этажа, звукорежиссерское оборудование. Пока неизвестно, работает ли уникальная светотехника. Здание полностью обесточено. По словам директора департамента культуры Алисы Бирюковой, на подсчет убытков уйдет ни один день.



- Мы занимаемся оценкой ущерба. Сейчас этим занимаются компетентные специалисты.



Для актеров и других работников театра - это личная потеря. Многие приходят к театру, чтобы узнать последние новости. Уже ясно, что 172-й сезон открыт не будет.



Юрий Круценко, актер драмтеатра:



- Спасибо большое от имени всего коллектива за слова поддержки, которые выражают нам зрители, владимирцы, которые остались не безучастными здесь во время пожара!и ничего не мог ничего сделать. Просто плакал.Стоял и плакал! ))

Анна Зайцева в театре 15 лет . Пришли сюда всем курсом после окончания института. В это просто не хочется верить, говорит актриса.



Анна Зайцева, актриса драмтеатра:



- Это наш дом второй. Вот горит твой дом и ты ничего не можешь сделать!))





Расчет прибыл моментально, в 16. 08 - но, как утверждают спасатели - вызвали их слишком поздно. Рабочие, по вине которых предположительно и произошло возгорание , в течение двадцати минут пытались потушить пожар сами. Один из них сейчас с ожогами в больнице. Сигнализация сработала , но она не выведена на пульт пожарной части. Сработали и средства пожаротушения , но они были установлены только над складскими помещениями. Потому декорации и костюмы остались целы. Значит спектакли показывать будут.



Николай Горохов, Народный артист РФ:



- Веруем , что театр восстановят.



Последние пять лет были по-настоящему прорывными для театра. Модернизация сцены, зрительного зала, ремонт фойе - позволили владимирской драме претендовать на звание лучшей сценической площадки в ЦФО. В общей сложности переоборудование в театре стоило около 300 миллионов рублей. К сожалению, имущество застраховано не было. Но о деньгах сейчас не говорят. Главное , сохранить уникальный коллектив.



Алиса Бирюкова, директор департамента культуры:



- Мы проведем встречу с труппой. Как станет возможным. Расскажем, объясним как будем строить работу. Сейчас мы решаем все эти вопросы. Будет выстроен какой-то график, будут определены площадки , где будут играться спектакли большой формы, малой, камерные постановки .





По факту пожара будет заведено уголовное дело. Но не дожидаясь решения суда и определения виноватых, одно принципиальное решение уже принято- здание театра будет восстанавливаться . Это дело чести для региона.



Вера Куликова, Александр Чунаев, Андрей Синягин. Вести-Владимир.

установлены только над складскими помещениями. Потому декорации и костюмы остались целы. Значит спектакли показывать будут.



Николай Горохов, Народный артист РФ:



- Веруем , что театр восстановят.



Последние пять лет были по-настоящему прорывными для театра. Модернизация сцены, зрительного зала, ремонт фойе - позволили владимирской драме претендовать на звание лучшей сценической площадки в ЦФО. В общей сложности переоборудование в театре стоило около 300 миллионов рублей. К сожалению, имущество застраховано не было. Но о деньгах сейчас не говорят. Главное , сохранить уникальный коллектив.



- Алиса Бирюкова, директор департамента культуры:



Мы проведем встречу с труппой. Как станет возможным. Расскажем, объясним как будем строить работу. Сейчас мы решаем все эти вопросы. Будет выстроен какой-то график, будут определены площадки , где будут играться спектакли большой формы, малой, камерные постановки .





По факту пожара будет заведено уголовное дело. Но не дожидаясь решения суда и определения виноватых, одно принципиальное решение уже принято- здание театра будет восстанавливаться . Это дело чести для региона.



Вера Куликова, Александр Чунаев, Андрей Синягин. Вести-Владимир.