По оценкам ИАЦ Альпари, в июле рубль останется в зависимости от прежнего комплекса факторов – стоимости нефти, отношения глобальных инвесторов к риску, внешних настроений. От расстановки сил извне будет зависеть интерес рынка к рисковым активам и российскому долгу, а это важно для рубля.

По оценкам ИАЦ "Альпари", в июле рубль останется в зависимости от прежнего комплекса факторов – стоимости нефти, отношения глобальных инвесторов к риску, внешних настроений. От расстановки сил извне будет зависеть интерес рынка к рисковым активам и российскому долгу, а это важно для рубля. Если нефть окажется стабильной, в пределах $35-45 за баррель Brent, у "россиянина" сохранится поддержка с этой стороны.Тема с коронавирусом постепенно отходит на второй план, но только в прессе и с эмоциональной точки зрения. На самом деле, риски формирования второй волны очень велики, и это серьезнее, чем кажется на первый взгляд. У быстрого снятия ограничений в обществе есть один большой побочный эффект: люди привыкают к угрозам и перестают обращать на них внимание, а значит, становятся беспечными и более уязвимыми для вируса.Монетарная политика нейтральна, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари". ЦБ РФ уже принял важное решение по ключевой ставке, в июле она останется на уровне 4,5% годовых, но в ближайшем будущем, скорее всего, в сентябре, этот показатель может быть понижен дополнительно. Сейчас очень важно не торопиться и оценить эффект от уже сделанных шагов.Внутренний российский спрос на валюту остается выше средних уровней. Многие россияне, которые не успели потратить "кубышку" за карантинное время, переводят сбережения в валюту "на всякий случай". В целом население продолжает придерживаться сберегательной, а не потребительской модели поведения, что влияет на спрос и, соответственно, на темпы восстановления экономики. Пока для рубля это нейтральный момент, но в будущем он способен перерасти в фактор давления.Ожидания по доллару США на июль выглядят следующим образом: наиболее вероятны колебания в пределах 68-71 рублей, но все-таки для середины лета мы чаще всего будем видеть диапазон 69-70 рублей. Курс евро в июле останется внутри коридора 78-79 руб.