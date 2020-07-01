Американский сенат включил санкции против Северного потока-2 в проект оборонного бюджета США. Об этом сообщил один из соавторов инициативы — представитель республиканской партии в верхней палате Конгресса.

Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект оборонного бюджета США. Об этом сообщил один из соавторов инициативы — представитель республиканской партии в верхней палате конгресса.Такой путь был выбран для того, чтобы ускорить принятие ограничительных мер. Правда, их еще предстоит согласовать с демократами: те предлагают свой вариант оборонного бюджета, а согласительная комиссия объединяет документы в один. Только после этого проходит всеобщее голосование.Действующие сейчас американские санкции против "Северного потока — 2" направлены на суда, которые прокладывают трубы под водой. А новые затронут страховщиков судов, сервисные компании и фирмы, выдающие сертификаты: без них нельзя начать использовать газопровод.Ранее та же группа сенаторов продвигала отдельный законопроект по санкциям, чем вызвала негодование у правительства Германии, напоминает телеканал "Россия 24". В Берлине обеспокоились угрозой экстерриториальных ограничений в отношении европейских компаний. Кроме того, Еврокомиссия начала готовить пакет контрмер.