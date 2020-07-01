Появилось известие о смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина. О кончине актера сообщила его супруга.

Появилось известие о смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина. О кончине актера сообщила его супруга.Жена Виктора Проскурина Ирина Хонда умолчала о причине смерти супруга. При этом она дала понять, что трагедия произошла неожиданно.Ирина обнародовала в Сети душераздирающее обращение к почившему избраннику. В послании Хонда поблагодарила мужа за все, что их связывало долгие годы.Стоит отметить, что Виктор Алексеевич не дожил и до 79 лет. Казалось, еще совсем недавно он боролся с несколькими серьезнейшими недугами, среди которых рак и алкоголизм. Тогда в СМИ писали, что Проскурин из-за онкологии стал весить всего 40 с лишним килограммов.Жизнь звезды телесериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" не была простой. Так, еще в конце прошлого века Проскурин попал в ДТП. В результате аварии актер получил травму ноги, из-за чего потом продолжительное время ходил с тростью. В 2007 году Виктору Алексеевичу сделали операцию на суставах кисти руки.Стоит отметить, что Ирина Хонда является пятой женой заслуженного артиста РСФСР. У супругов были крепкие семейный отношения несмотря на то, что у них была весомая разница в возрасте.