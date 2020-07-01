Главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко, подопечные которого выиграли накануне в принципиальном столичном дерби у Спартака (2:0), отметил после матча, что встреча получилась напряженной. Некоторую нервозность своей команды он объяснил тем, что над армейцами сильно довлел результат.

Главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко, подопечные которого выиграли накануне в принципиальном столичном дерби у "Спартака" (2:0), отметил после матча, что встреча получилась напряженной. Некоторую нервозность своей команды он объяснил тем, что над армейцами сильно довлел результат."Мы понимали, как действует "Спартак" в начале атак, — цитирует наставника Спортс.Ru. –. Важно было лишить их быстрых атак, надо было это устранить. Мы хорошо и правильно оборонялись. Надо признать, что над нами довлел результат, ведь мы давно не выигрывали. По-моему, сегодня было слишком много желтых карточек с обеих сторон, даже если это дерби""Как готовились к матчу? Накануне сыграли в баскетбол. Тренеры старой закалки практиковали это раньше и перед игрой, и в день игры. Чтобы по-другому посмотреть и на тренировку, и на игру", — рассказал тренер "красно-синих".Гончаренко не слишком охотно говорил о своем отъезде в Белоруссию после игры с "Зенитом" (0:4): "Можно ли назвать мой отъезд в Белоруссию маневром, чтобы встряхнуть команду? Нам нужны любые шаги, чтобы встряхнуть команду".