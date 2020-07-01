Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему он уехал в Белоруссию после крупного поражения от Зенита в 23-м туре чемпионата России по футболу. По словам специалиста, он это сделал, чтобы встряхнуть команду.

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему он уехал в Белоруссию после крупного поражения от "Зенита" в 23-м туре чемпионата России по футболу. По словам специалиста, он это сделал, чтобы встряхнуть команду."Каким-то образом нужно было встряхнуть команду. Раз она стала лучше, наверное, помогло. Я быстро пожалел о своем поступке, принес извинения ребятам", – цитирует Гончаренко Sports.ruНапомним, что Гончаренко после матча с "Зенитом" подал в отставку, которая не была принята руководством клуба. Перед встречей со "Спартаком" он вернулся в ЦСКА.