Белой ночью на набережной Мойки пьяный житель хостела поколотил и ограбил незнакомого прохожего. Избиение, попавшее на видео, снятое камерой наблюдения, продолжалось более двух минут.

Белой ночью на набережной Мойки пьяный житель хостела поколотил и ограбил незнакомого прохожего. Избиение, попавшее на видео, снятое камерой наблюдения, продолжалось более двух минут.Избиваемый безуспешно пытался сбежать, что вызвало более жестокую серию ударов, наносимых руками и ногами.Экзекуцию прекратил случайный очевидец — прохожий использовал газовый баллончик и помог жертве скрыться. Пострадавшему — 22-летнему уроженцу Челябинской области — понадобилась помощь врачей: у молодого человека, помимо множественных ушибов, была сломана рука и выбит зуб.Полицейские задержали хулигана. Оказалось, что грабитель — 32-летний безработный, проживающий в хостеле — тоже родом из Челябинской области. Мужчина успел сдать отнятый телефон в скупку.По версии сотрудников полиции, избиению предшествовал словесный конфликт, возникший из-за девушки, однако о подробностях ссоры не сообщается.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", предусматривающей в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.