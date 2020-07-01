В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

15 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 67-летний житель города Мурома, который сообщил о краже имущества из сарая, расположенного во дворе дома. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлена личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, живущий в том же дворе местный житель.Установлено, что утром 10 июня текущего года подозреваемый с помощью гвоздодера вскрыл сарай, откуда похитил лом черного металла, бухту листового железа, металлические ленты, деревянный ящик. Часть похищенного подозреваемый продал. Оставшееся у фигуранта похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным имущественным преступлениям.