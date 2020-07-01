С 1 июля 2020 года в России выросли тарифы ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4 процента.

С 1 июля 2020 года в России выросли тарифы ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4 процента. Для каждого региона РФ постановлением правительства России установлены свои индексы, лимитирующие максимальный рост совокупного платежа граждан за "коммуналку".Минимально услуги ЖКХ подорожают в Ненецком автономном округе — 2,4 процента. Максимально — в Чеченской Республике (6,5 процентов).Для москвичей платежи за квартиру вырастут на 5 процентов. В Санкт-Петербурге — 3,8 процентов.Ранее ряд депутатов, сенаторов и членов Торгово-промышленной палаты предлагали заморозить рост тарифов на год из-за трудностей в экономике России, вызванной последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Кабинет министров не согласился с предложением, так как это привело бы к недофинансированию строительной отрасли и трудностям с подготовкой к отопительному сезону, пишет РИА Новости.