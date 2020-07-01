В Калининграде вандал осквернил Вечный огонь возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам в парке Победы. Потушить огонь он не успел - подоспели стражи порядка.

В Калининграде вандал осквернил Вечный огонь возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам в парке Победы. Потушить огонь он не успел — подоспели стражи порядка, сообщили в пресс-службе оператора камер наружного наблюдения "Безопасный город".Его сотрудники первыми заметили подозрительного мужчину у мемориала: вечером 30 июня он перекладывал на пьедестале цветы, после чего повредил газовую горелку. В парк был направлен наряд полиции, нарушителя задержали на месте преступления.О мотивах злоумышленника, как и о состоянии, в котором он находился, ничего не сообщается.