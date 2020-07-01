ВКонтакте запустил сервис финансовой поддержки авторов, VK Donut. Теперь каждый пользователь сможет оформить ежемесячное пожертвование от 50 до 2000 рублей.

"ВКонтакте" запустил сервис финансовой поддержки авторов, VK Donut. Теперь каждый пользователь сможет оформить ежемесячное пожертвование (пока — только группе), от 50 до 2000 рублей и получить доступ к каким-то уникальным функциям в ней. Например, к эксклюзивным постам, опросам, которые будут влиять на развитие сообщества, или еще чему-то.Надо сказать, что "донаты" стали нормой после того, как в интернете появились профессиональные блогеры. Они стали собирать пожертвования аудитории в той или иной форме, в итоге сложились две модели: первая — регулярные пожертвования, тут главным игроком стал сервис Patreon, где пользователь поддерживает независимых авторов, художников или музыкантов, вторая модель — спонтанные пожертвования, которые стали особенно популярны на стриминговых сервисах, например на Twitch, но в последнее время пришли и на трансляции на YouTube. Оценить мировой рынок "донатов" очень сложно, но только за прошлый год один только Patreon получил больше $500 млн. Twitch точную сумму "донатов" не раскрывает, но то, что называется "нерекламный доход" сервиса превысит $1 млрд. В России сумма, разумеется, меньше, но и от них отказываться было бы странно.Дмитрий Кострюков, руководитель проекта VK Donut: "У нас система отличается от всех конкурентов на рынке, то есть ни у кого нет такой тесной интеграции пользователей и авторов. Соответственно, подписочные модели есть у других сервисов, как например в Patreon. Отличие в них то, что им нужно нагонять к себе аудиторию со всех мест, ее собирать, а у нас уже все интегрировано в сайт".Привлекать создателей контента хотят более низкой комиссией, чем у конкурентов — всего 5% при выводе на карту. Если деньги остаются в платежной системе VK Pay, комиссии нет вообще. Тот же Patreon, который мы упоминали, берет себе 10%, ну а для жертвователей, в первую очередь для так называемого ядра аудитории, самой преданной части подписчиков, обещают удобство получения контента.Дмитрий Кострюков, руководитель проекта VK Donut: "Изначально, когда мы разрабатывали Donut, мы думали о внедрении анонимных платежей, соответственно, других возможностей "надонатить", но по мере работы с аудиторией мы решили сфокусироваться на ядре. На том, чтобы у авторов была возможность создать контент любого типа, чтобы он мгновенно был доступен пользователям. Контент, которые создает автор, присылается в личку, соответственно, пользователи мгновенно его видят, им не нужно заходить в ленту и искать его среди каких-то постов".***Ставшие столь популярными в последнее время маски, как выяснилось, могут быть еще и высокотехнологичными, и полезными с точки зрения взаимодействия с внешним миром. Свой вариант превращения этого аксессуара в натуральный гаджет представил японский стартап. Называется устройство C-mask и состоит из сменной медицинской маски с микрофоном, динамиком и модулем беспроводной связи. Все это подключается к смартфону или планшету по Bluetooth и может, например, расшифровывать речь, переводить ее в текст, сохранять начитанные мысли в заметках. Может работать в качестве "мегафона", то есть усиливать голос владельца, решая таким образом проблему глухого и тихого голоса из-под маски.Разумеется, встроенный микрофон можно использовать и просто для звонков по телефону, это, говорят, безопаснее, чем снимать для этого одноразовую защитную маску и практичнее. Потому что по-хорошему всякий раз нужно надевать новую. И самое интересное — встроенный голосовой переводчик. Поддерживаются английский, китайский, испанский, французский, корейский, тайский, вьетнамский и индонезийский языки. Список обещают расширять, но одно только то, что это носимый на лице переводчик в реальном времени — уже полезно.Впрочем, именно с переводом есть некоторая особенность — эта функция потребует ежемесячной абонентской платы и это в дополнение к стоимости самой маски, а это на данный момент $40. Впрочем, потенциальных покупателей вполне хватает. На краудфандинговой площадке на запуск проекта собрали четверть миллиона долларов всего за 37 минут и уже сейчас, не выпустив эту, говорят про следующую версию с модулем Wi-Fi и технологией дополненной реальности. Зачем это все, правда, пока никак не объясняют.