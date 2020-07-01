01.07.2020

2020-07-01 13:05:03

Во Владимирской области количество заразившихся коронавирусом превысило 4,4 тысячи

Всего в регионе за время наблюдений зарегистрировано 4408 случаев заболевания

817 - в г. Владимире,

689 - в Гусь-Хрустальном,

530 - в Петушинском,

377 - о. Муром,

346 - в Александровском,

313 - в Ковровском,

263 - в Собинском,

199 - в Вязниковском,

186 - в Юрьев-Польском,

145 - в Кольчугинском,

123 - в Судогодском,

112 - в Киржачском,

86 - в Меленковском,

74 - в Суздальском,

62 - в Камешковском,

37 - в г. Радужном,

31 - в Селивановском,

18 - в Гороховецком.

За сутки на на 1 июля 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания.

6 - в Гусь-Хрустальном районе,

6 - в Вязниковском,

4 - в г. Владимире,

4 - в Петушинском,

4 - в Камешковском,

4 - в Юрьев-Польском,

3 - в Александровском,

3 - в Киржачском,

3 - в Кольчугинском,

3 - в Ковровском,

2 - в Меленковском,

2 - в Собинском,

2 - в Суздальском.