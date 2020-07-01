B одной провинциальной русской деревеньке как-то поутру отец собирает троих своих отпрысков, строит их в шеренгу и талдычит речь:
- Сыновья! Сегодня ночью случилось происшествие... Кто-то из вас столкнул наш туалет в реку... И вот я сейчас собираюсь выяснить - кто именно...
В ответ - молчание ягнят.
- Сыновья, так вас, отца обманывать - нехорошо. Вот вспомните дедушку Ленина, он как-то раз у своего отца в огороде спилил дерево вишни.
Когда отец спросил их с братом, кто это сделал, Володя сознался, и отец его простил.
- Ну ладно, батько, - сознался средний сын - я нашалил...
Тут отец вынимает ремень, и начинает косметить сына по заду. Сын начал орать:
- Батько, за что? А как же Ильич, вишня...
- Понимаешь, сынок, когда Ленин спилил ту вишню, его отец на
еще анекдот!