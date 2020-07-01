01.07.2020

2020-07-01 17:40:03

Во Владимирской области коммунист подал в суд на коммунистку из-за поправок к Конституции

Депутат ЗС Иван Алтухов заявил, что обратился в суд с иском о защите прав и интересов.

Поводом послужила публикация, размещенная на личной странице члена КПРФ Ларисы Емельяновой в социальной сети «В контакте».

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области от партии КПРФ написала на своей стене: «СТАТЬЯ 43 Конституции РФ. Слово БЕСПЛАТНОЕ заменено на слово ДОСТУПНОЕ Теперь бесплатным будет только НАЧАЛЬНОЕ образование. За все последующее образование будете ПЛАТИТЬ ВЫ !!!!!! . МЫ ПРОТИВ!!!!!! А ВЫ?????».



Иван Алтухов считает, что Лариса Емельянова распространяет недостоверную информацию. Депутат партии КПСС уверен, что если официальное лицо дезинформирует людей, это может иметь большие негативные последствия. Ее высказывание репостят, и есть комментаторы, явно разделяют мнение одного из лидеров владимирской ячейки КПРФ.



По словам Алтухова, информация Емельяновой не соответствует достоверности, искажает восприятие реально предлагаемых поправок в Конституцию РФ, а это нарушает его права, свободы или охраняемые законом интересы как гражданина Российской Федерации. Поэтому он обратился в суд за защитой своих прав. Также Иван Алтухов заявил, что планирует написать в прокуратуру, чтобы была проведена проверка, а возбудителя народного спокойствия привлекли к ответственности.

Роман Кавинов, зампред Законодательного собрания Владимирской области в соцсетях так прокомментировал эту ситуацию:

«Нет такой поправки и быть не может! 43 статья в Конституции находится в главе 2. По закону запрещено вносить изменения в 1 и 2 главы нашей Конституции без референдума. Все поправки, по которым идёт голосование, начинаются самое "ранние" с 67 статьи. Стыдно законодателю не знать главный закон своей страны. Непозволительно депутату вводить избирателей в заблуждение!»