01.07.2020

2020-07-01 19:05:07

Во Владимирской области представители разных политических взглядов проголосовали по поправкам в Конституцию

Общественников и представителей самых разных партий сегодня объединило гражданское чувство сопричастности к выбору будущего нашей страны.

Анатолий АННИН, председатель Общественной палаты Владимирской области:

- Жители Владимирской области идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию, которые определят их будущую судьбу.

В ходе голосования принимают участие около 5000 наблюдателей, которых направила на эти участки Общественная палата Владимирской области. Это люди с высокой гражданской ответственностью, те, кого вы хорошо знаете: ваши соседи, друзья, сослуживцы. Это люди, которые обеспечивают прозрачность голосования. И мы можем быть уверены, что результаты будут такие, как проголосовали жители Владимирской области.

Василий НИКИТЕНКО, председатель Владимирского городского Совета ветеранов:

- Сегодня основной день голосования за Конституцию РФ. Я пришел сюда вместе с дочерью, проголосовал, отдал свой долг за Конституцию. И я обращаюсь к ветеранам города Владимира, которых я возглавляю: предоставляется замечательная возможность прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать, выразить свое мнение об изменениях в Конституцию, которые будут действовать у нас еще ближайшие лет 30. Основные для меня, конечно, неприкосновенность территории, защита государства и социальные вопросы. Это самое главное, что касается людей пожилого возраста.



Магамед АХМАТОВ, председеталь партии Родина во Владимирской области:

- Созданы все условия для граждан, мы видим огромный поток людей, которые приходят выразить свой гражданский долг. На мой взгляд и взгляд моих товарищей, которые тоже принимают участие в разном качестве - есть и наблюдатели, есть и кто работает в избирательных комиссиях, — никаких нарушений не зафиксировано. И не вопрос, что через какое-то время не потребуется еще раз внести корректировку. Почему? Потому что основной закон, основной документ страны должен отражать то время, ту эпоху, и ставить те цели, задачи, которые стоят сейчас перед обществом, страной.