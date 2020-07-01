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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2020-volochkova-prigrozila-gubernatoru-nizhegorodskoj-oblasti-vy-ochen-pozhaleete.html" target="_blank">Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете!</a> - Анастасия Волочкова намерена вывести на чистую воду губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Незаконно посетившая монастырь балерина негодует из-за того, что ее посетили полицейские и выписали штраф.