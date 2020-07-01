Владимир Соловьев высказался в адрес своей бывшей соведущей Анны Шафран и отметил, что девушка прекрасно выступила на интервью с Собчак. Напомним, Анна стала еще одной участницей Youtube-передачи Ксении.

Владимир Соловьев высказался в адрес своей бывшей соведущей Анны Шафран и отметил, что девушка прекрасно выступила на интервью с Собчак. Напомним, Анна стала еще одной участницей Youtube-передачи Ксении.Несколько дней назад на просторах Интернета появилось долгожданное интервью Ксении Собчак с Анной Шафран. Девушка является бывшей коллегой по цеху Владимира Соловьева. После выхода нового выпуска интервью, комментарий телеведущего не заставил себя долго ждать. Мужчина высказался по поводу беседы Собчак и отметил, что его соведущая просто "разорвала" Ксению в прямом эфире.Владимир Соловьев, посмотрев последний выпуск "Осторожно, Собчак!", участницей которого стала его коллега Анна Шафран, накинулся на девушку с комплиментами и хвалебными речами. По словам ведущего, за Анну Борисовну он готов порвать любого, особенно, если это человек, имеющий противоположные политические взгляды."Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак", – отметил Владимир в эфире "Соловьев Live".Сама же Ксения Собчак не совсем согласилась с позицией Соловьева, но подтвердила тот факт, что интервью стало одним из самых удачных. Телеведущая добавила, что ей был интересен именно такой формат диалога. Несмотря на попытки Ксении обсудить беседу с Анной, Владимир Соловьев продолжал отпускать комплименты в адрес Анны Шафран. Мужчина даже заявил, что бывшая соведущая является выдающимся журналистом и блестящим профессионалом.29 Июн 2020 в 1:27 PDTНапомним, что Анна Борисовна покинула программу по инициативе Соловьева, проработав на канале около 12 лет. Телеведущий заверил, что журналистам просто стало тесно на одной площадке. Теперь Шафран работает над собственными проектами и передачами.