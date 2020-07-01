Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда в Fb. Когда случился приступ, она вызвала скорую. Артиста отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, но усилия медиков оказались тщетны.

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. Когда случился приступ, она вызвала скорую. Артиста отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, но усилия медиков оказались тщетны.Хонда добавила, что ее супруг курил, но точной причины возникновения ХОБЛ она не знает. Это очень коварная болезнь, которая разрушает легкие, человеку становится нечем дышать. От нее умерли Георгий Данелия, Олег Ефремов, Игорь Кваша.Жена актера подчеркнула, что он был подключен к ИВЛ не из-за коронавирусной инфекции. Алкоголь не употреблял. Еще у Проскурина было онкологическое заболевание, но в ремиссии, передает КП.Виктор Проскурин родился в 1952 году. Российским зрителям он полюбился, в частности, по ролям в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс", "Сокровища Агры", "Выйти замуж за капитана".