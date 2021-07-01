На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 июля 2021 года лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 июля 2021 года лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.65 случаев во Владимире, 24 сл. в Муромском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Судогодском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 393 случаев заболевания.8354 - во Владимире, 4389 сл. в Гусь-Хрустальном, 4022 сл. о. Муром, 2609 сл. в Ковровском, 2263 сл. в Александровском, 2128 сл. в Петушинском, 1513 сл. в Юрьев-Польском, 1414 сл. в Вязниковском, 1554 сл. в Кольчугинском, 1360 сл. в Суздальском, 1126 сл. в Собинском, 1139 сл. в Киржачском, 1024 сл. в Меленковском, 875 сл. в Камешковском, 803 сл. в Гороховецком, 766 сл. в Селивановском, 588 сл. в Судогодском, 466 сл. в г. Радужном