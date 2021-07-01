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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2021-65-let-ispolnilos-legende-avtoproma-roskoshnoj-volge-21-j-modeli.html" target="_blank">65 лет исполнилось легенде автопрома, роскошной Волге 21-й модели</a> - 65 лет легенде автопрома. Первый автомобиль комфорт класса, который могли позволить себе обычные советские граждане - Волга 21-й модели. Она была признаком достатка, о ней мечтали тысячи водителей. В этом году легендарная машина отмечает юбилей.