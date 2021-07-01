Одновременно с этим глава региона направил в Законодательное Собрание соответствующее представление о согласовании кандидатуры вновь назначенного Аркадия Боцан-Харченко.

Одновременно с этим глава региона направил в Законодательное Собрание соответствующее вновь назначенного Аркадия Боцан-Харченко.Принятое главой региона решение обусловлено объёмом и приоритетом задач, решаемых стратегическим блоком ведомств под руководством Аркадия Боцан-Харченко, пояснил "белый дом".Аркадий Боцан-Харченко несёт ответственность за реализацию государственных полномочий, в частности, в сфере регионального развития, стратегического планирования, управления государственными программами и национальными проектами, государственного управления, оценки регулирующего воздействия, контрольно-надзорной деятельности, цифровой трансформации государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы.А также связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и сквозных цифровых технологий, имущественных и земельных отношений, управления государственным имуществом, информационной политики, внутренней политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, развития институтов гражданского общества, мировой юстиции, архивного дела.