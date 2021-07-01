Президент Владимир Путин накануне вышел на прямую линию с гражданами страны. Звучали проблемы здравоохранения, в том числе вакцинации. А также вопросы водоснабжения, газа и, конечно, про качество дорог.

Президент Владимир Путин накануне вышел на прямую линию с гражданами страны. Звучали проблемы здравоохранения, в том числе вакцинации. А также вопросы водоснабжения, газа и, конечно, про качество дорог.Жители Кольчугина два года добиваются проведения ремонта дорожного полотна на плотине через реку Пекша. Александр Сыпченко продолжит.Вот так, маневрируя вправо и влево, выезжая на встречку, жители Кольчугино вынуждены преодолевать 800 метров плотины через реку Пекша. Глубина ям в отдельных местах достигает 30 сантиметров. Водители уверены, дорожное полотно срочно нуждается в ремонте. По словам Александра Шабалова, некогда живописное место отдыха для всех горожан превратилось в аварийный гидротехнический объектАлександр Шабалов, водитель:- Неудачно в ямку попал, колесо взорвалось - вот авария. Либо сам улетел, либо на встречку вылетел. Все, авария, жертвы, а кто виноват? Водитель виноват в том, что покрытие плохое.Пешеходам по плотине тоже не пройти. Обочина ничем не огорожена. Идти под колеса автомобилей мало кто решается, однако другого пути нет. Только за один час здесь может проехать до 700 машин, которые еще больше разбивают дорогу.Сергей Селезнев, водитель:- Такие ямы, как говорится, надо хоть немного, но засыпать, обрабатывать, чтобы не было таких неудобств для водителей.В администрации Кольчугинского района о проблеме знают, более того, средства на ремонт плотины уже выделены. Ремонтные работы планируют закончить к концу июля этого года. Общая смета - более 7 миллионов рублей.Константин Мочалов, глава администрации Кольчугинского района:- 15 июня контракт заключили. Фрезерование, подсыпка щебнем, устройство слоев, то есть работ достаточно много, а срок поставили минимальный. Отремонтировано все будет.Повезет не только дамбе. Глава районной администрации Константин Мочалов также пообещал направить дополнительные средства из областного бюджета на ремонт аварийных участков и других дорог.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”