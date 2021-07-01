«ВКонтакте», в паблике «ЧП Владимир Что произошло», было опубликовано фото медицинских отходов. Они складированы в мусорные контейнеры на территории Горбольницы №6 во Владимире. В ..

«ВКонтакте», в паблике «ЧП Владимир Что произошло», было опубликовано фото медицинских отходов. Они складированы в мусорные контейнеры на территории Горбольницы №6 во Владимире. В медучреждении развёрнут ковидный госпиталь. Случай вызвал резонанс со стороны горожан: не представляет ли медицинский мусор опасность на открытой площадке?Как пояснили в администрации больницы, обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов в учреждении производится в соответствии с пунктами 159, 200 Сан-Пин 2.1.3684-21.«Медицинские отходы класса В, образовавшиеся в ковидарии, собираются и упаковываются в красные пакеты. Затем упакованный материал обеззараживается при помощи термообработки на установке обезвреживания «Балтнер», после чего пакеты прессуются. Обеззараженные медицинские отходы класса В собираются и маркируются специальными наклейками, свидетельствующими о проведённой процедуре», - подчеркнули в администрации Владимирской области.В Белом доме заверили, что это позволяет размещать медицинские отходы класса В на полигоне ТКО.