В Заксобрание региона отправлено представление о согласовании кандидатуры госслужащего.
Владимир Сипягин подписал указ о назначении Аркадия Боцан-Харченко временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области. Параллельно в Заксобрание региона отправлено представление о согласовании кандидатуры госслужащего. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.
«Принятое главой региона решение продиктовано объёмом и приоритетом задач, решаемых блоком ведомств под началом Аркадия Боцан-Харченко», - подчеркнули в Белом доме.
Напомним, что он курирует работу департаментов: регионального развития, цифрового развития, имущественных и земельных отношений, региональной политики, юстиции, а также четырёх подведомственных организаций, включая МФЦ. Ему подотчётен имущественный комплекс региона, который состоит из семи ГУПов и 19 хозяйственных обществ.
Справочно:
Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года в Москве.
В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью. В 2006 году получил красный диплом Государственного университета гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «Политология». Учился ещё в трёх академиях – Дипломатической, Военной, Президентской.
Свою карьеру чиновника он начал 2007 году со службы в Министерстве иностранных дел. В 2009 году переведён на гражданскую службу в Аппарат Правительства РФ. С 2013 года - сотрудник Администрации Президента. 23 ноября 2018 года назначен врио замгубернатора Владимирской области. Через год был утверждён на своём посту.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, воспитывает двух дочерей.