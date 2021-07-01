В Заксобрание региона отправлено представление о согласовании кандидатуры госслужащего.

Владимир Сипягин подписал указ о назначении Аркадия Боцан-Харченко временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области. Параллельно в Заксобрание региона отправлено представление о согласовании кандидатуры госслужащего. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Принятое главой региона решение продиктовано объёмом и приоритетом задач, решаемых блоком ведомств под началом Аркадия Боцан-Харченко», - подчеркнули в Белом доме.Напомним, что он курирует работу департаментов: регионального развития, цифрового развития, имущественных и земельных отношений, региональной политики, юстиции, а также четырёх подведомственных организаций, включая МФЦ. Ему подотчётен имущественный комплекс региона, который состоит из семи ГУПов и 19 хозяйственных обществ.Справочно:Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года в Москве.В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью. В 2006 году получил красный диплом Государственного университета гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «Политология». Учился ещё в трёх академиях – Дипломатической, Военной, Президентской.Свою карьеру чиновника он начал 2007 году со службы в Министерстве иностранных дел. В 2009 году переведён на гражданскую службу в Аппарат Правительства РФ. С 2013 года - сотрудник Администрации Президента. 23 ноября 2018 года назначен врио замгубернатора Владимирской области. Через год был утверждён на своём посту.Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Женат, воспитывает двух дочерей.