Голосование на выборах в Государственную Думу пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Соответствующий порядок в четверг, 1 июля, окончательно утвердил Центризбирком.

Голосование на выборах в Государственную Думу пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Соответствующий порядок в четверг, 1 июля, окончательно утвердил Центризбирком."ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд", – сказано в документе.Согласно постановлению Центризбиркома, голосование пройдет три дня – 17, 18 и 19 сентября. Граждане будут выбирать своих кандидатов на избирательных участках и вне помещения для голосования. Это две основные формы волеизъявления.Также 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для избирателей, которые находятся в труднодоступных для транспорта местах. Выборов на придомовых территориях не будет.Трехдневное голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени, сказано в постановлении. Порядок также регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней при помощи сейф-пакетов и сейфов.В сентябре гражданам России предстоит определить состав восьмого созыва Государственной Думы. Также состоятся региональные и муниципальные кампании. В Единый день голосования выберут глав девяти регионов и депутатов 39 заксобраний субъектов Федерации.