Главный тренер владимирского «Торпедо» Дмитрий Вязмикин уволился со своего поста по собственному желанию. 30 июня истёк срок контракта, который наставник решил не продлевать. «Я принял это ..

Главный тренер владимирского «Торпедо» Дмитрий Вязмикин уволился со своего поста по собственному желанию. 30 июня истёк срок контракта, который наставник решил не продлевать.«Я принял это решение после поражения от команды «Знамя Труда» в 24 туре. Перед стартом сезона мы укрепили состав. В коллективе была полноценная конкуренция. Вышли из психологической ямы и выдали хороший отрезок осенью. Весной у нас возникли трудности с комплектованием состава: двоих забрали, с одним расстались сами. Травмы, отсутствие опытного лидера на поле, пропуски матчей из-за карточек – все это привело к серии поражений. Брали молодёжь, но у них начались репетиторы, экзамены. На тренировках, в лучшем случае, присутствовало по 17-18 человек, а то и вовсе 15. Все это сказалось на результате», - подчеркнул Дмитрий Вязьмикин.Неуверенность в своих силах, неисполнение тренерских установок на игру, ошибки, отсутствие конкуренции привело к безвольным поражениям, считает бывший главный тренер.Напомним, что Дмитрий Вязьмикин стал главным тренером чёрно-белых в июне 2018 года.«Я сделал первый шаг в тренерской карьере. Есть над чем работать. На следующий сезон я открыт для предложений. «Торпедо» - всегда был, есть и будет родным клубом, который помог мне стать футболистом, а также дал возможность попробовать себя в роли тренера. Болельщикам и игрокам я желаю красивой игры и побед. Без борьбы, тебе достается только то, что тебе не нужно», - добавил владимирец, процитировав полузащитника «МЮ» Эшли Янга.Исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Дубровин.