Сегодня, 1 июля, состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского открытого конкурса типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий.

Сегодня, 1 июля, состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского открытого конкурса типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий.Конференция прошла при участии заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, заместителя министра промышленности и торговли России Олега Бочарова, заместителя генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова.Темы, которые затронули спикеры на пресс-конференции, были посвящены развитию индивидуального жилищного строительства в стране, целям конкурса, правилам и формату его проведения, номинациям, требованиям к участникам и дальнейшему использованию проектов победителей.Для конкурса создали специальный сайт woodenbuildings.ru. Заявлено 4 номинации: индивидуальные жилые дома индустриального производства, блокированные жилые дома, малоэтажные многоквартирные жилые дома и социально-культурные объекты: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. Призовой фонд конкурса 60 миллионов рублей. По итогу жюри отберет 40 проектов-победителей.