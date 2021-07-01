На 30 июня работы выполнены на сумму в 250 млн рублей.

Строительство Рпенского проезда во Владимире идёт в соответствии с графиком. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов.Подрядчик сейчас занимается переустройством канализации и электросетей, бурением земли под сваи, оборудованием ливнёвок, а также шпунтового ограждения моста.«В процессе стройки пришлось корректировать расчёты длины свай. Из-за геологических особенностей местности применяются более длинные», - подчеркнул он.Длина конструкций, которые вобьют вдоль всей дороги, составит от 11 до 20 метров. Каждая будет укреплена армокаркасом. Всего строители смонтируют не менее 2 500 свай. Установка ведётся круглосуточно.«Приходится пересекать много действующих трубопроводов и кабелей, поэтому пройти с широкими трубами в этом переплетении коммуникаций очень трудно», - отметил руководитель проекта Сергей Панкратов.Вода с дорожного полотна будет стекать в локальные очистные сооружения, а после очистки попадёт в Рпень.На 30 июня работы выполнены на сумму в 250 млн рублей.Сообщается, что работа следователей, которые , не влияет на темпы строительства объекта.Напомним, что Рпенский проезд будет представлять из себя четырёхполосную дорогу длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира. Ввод в эксплуатацию намечен на весну 2023 года.