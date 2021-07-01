Фирме также направлена досудебная претензия на 5,4 млн рублей о возмещении вреда, нанесённого почве.

Субарендатора александровской свалки, компанию «Экоресурс» оштрафовали на 40 тысяч рублей. Фирме также направлена досудебная претензия на 5,4 млн рублей о возмещении вреда, нанесённого почве.Нарушения в работе мусорного полигона выявили специалисты Россельхознадзора, которые взяли пробы грунта с сельхозугодий, расположенных возле места для вывоза ТБО.Проверка проведена по жалобе активистов инициативной группы «Народный патруль».«Примерно 0,9 га земель было завалено отходами. Водоотводная канава была переполнена стоками со свалки, которые растекались вдоль восточной и юго-восточной границы участка, провоцируя подтопление и заболачивание территории», - пояснили в ведомстве.В восьми образцах почвы выявлено превышение норматива по содержанию подвижной формы меди от 3% до 61%.Россельхознадзор оштрафовал компанию. Однако предприятие дважды пыталось оспорить решение в суде. В результате в июне ей всё-таки пришлось заплатить штраф.