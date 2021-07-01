Сегодня в Костромской областной Думе губернатор Костромской области Сергей Ситников представил результаты деятельности администрации региона в 2020 году. Депутат облпарламента Елена ..

Сегодня в Костромской областной Думе губернатор Костромской области Сергей Ситников представил результаты деятельности администрации региона в 2020 году. Депутат облпарламента Елена Потешкина отметила большой объем проделанной работы и то, что Костромская область в сравнении с соседними регионами показывает достойные результаты во многих отраслях.Елена Потешкина стала депутатом Костромской областной Думы только в прошлом году, поэтому впервые присутствовала на таком мероприятии. Она отметила, что постаралась по-новому взглянуть на показатели, о которых шла речь в выступлении губернатора, сравнив их с цифрами по другим областям. Как положительный результат работы администрации она выделила исполнение бюджета 2020 года в части доходов на 98,1%, а также завершение года с профицитом в 1,2 млрд руб.Доходы в расчете на одного жителя составляют более 65 тысяч рублей. Это шестой результат в ЦФО. Из соседей нас обгоняет только Ярославская область, но не намного. Кроме того, мы завершили год с профицитом в 1,2 млрд руб. Для года, большая часть которого прошла под знаком коронавирусных ограничений, это отличный результат.«Также стоить обратить внимание на состояние экономики региона и рост индекса промышленного производства. Предприятия приходят в себя после жутких коронавирусных ограничений, у некоторых процесс затягивается, и если говорить о темпах роста этого индекса, то мы занимаем 16 место по России и 7 среди соседей по ЦФО. Это не так уж плохо», - заметила депутат областной Думы.Среди тех моментов, над которыми еще предстоит работать - погашение долгов муниципальных образований и государственного долга Костромской области. В целом, депутаты дали положительную оценку деятельности областных властей.«Сделано очень много. Я очень часто езжу по регионам, поэтому вижу, что работа проведена очень серьезная. Хочу отметить, что Костромская область достойно выглядит на фоне соседей, но конечно, нам всем есть над чем работать. А для эффективной работы необходим диалог власти и общества, об этом вчера говорил президент России Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос необходимости прямых линий для губернаторов. Наша партия готова всеми силами способствовать этому диалогу», - резюмировала руководитель фракции «Новые люди».