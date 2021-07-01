Заместитель председателя Костромской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Богданов отметил, что в 2020 году в Костромской области проведена беспрецедентная работа по ..

Заместитель председателя Костромской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Богданов отметил, что в 2020 году в Костромской области проведена беспрецедентная работа по защите экономики, сфер пострадавших от пандемии и поддержке населения. Также он обратил внимание, что по итогам 5 месяцев этого года уже отмечен рост собственных доходов региона более чем на 16% и сокращение государственного долга почти на 3%.Сегодня в Костромской областной Думе Сергей Ситников представил отчет о деятельности администрации за 2020 год. Губернатор детально остановился на каждой из сфер жизни региона, отдельно остановившись на мерах, предпринятых в период пандемии коронавируса.«Цифры впечатляют. Считаю, что регион сработал эффективно. Отдельно хочется сказать о работе при возникновении угрозы пандемии. Четко и слаженно координировались действия не только администрации, а всего региона. Это пример обобщающей силы, которая позволила сохранить и рабочие места, и экономику, и своевременно оказать поддержку пострадавшим людям, обеспечить необходимыми средствами», - прокомментировал Иван Богданов.Кроме того, единороссы в Костромской областной Думе отметили работу администрации региона в плане реализации национальных проектов в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.«Надо отдать должное, регион, несмотря на ограничения, реализовал все планы по национальным проектам. Это впечатляет и позволяет надеяться на то, что и в будущем периоде доверие федерального центра к региону сохранится. И показатели будут только преумножены. Мы заверяем, что фракция и дальше готова работать в команде, чтобы все обязательства, которые мы брали на себя перед населением были выполнены», - подчеркнул Иван Богданов.