Основная претензия коллег по партии - срыв национальных проектов в Костромской области, и соответственно, подрыв доверия и к партии, и к органам власти. Будучи руководителем предприятия ООО ..
Основная претензия коллег по партии - срыв национальных проектов в Костромской области, и соответственно, подрыв доверия и к партии, и к органам власти. Будучи руководителем предприятия ООО «Костромадорстрой» Евгений Щепалов в этом году выиграл конкурсы на благоустройство дворов по программе «Городская среда», а также на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Однако к середине июня к ремонтам так и не приступил. Городские и областные власти были вынуждены срочно искать новых подрядчиков.
«Мы взяли на себя очень серьезные обязательства, регион сегодня реализует на своей территории национальные проекты. Очень жесткий контроль со стороны партии. Национальные проекты – это зона нашей ответственности. Действия хозяйствующего субъекта, которым руководит Евгений Щепалов, нанесли непоправимый урон графику реализации национального проекта», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Иван Богданов.
Неделю назад партийцы уже собирались на экстренное совещание, хотели услышать объяснение самого Евгения Щепалова. Но он не пришел. А сегодня, когда партийцы повторно собрались - повел себя странно. Под предлогом, что ему нужно организовать запись своего выступления- вышел из зала и уехал.
«Человек вышел за рамки. Абсолютно беспардонное поведение в кругу своих товарищей – членов фракции. Пример депутата Щепалова лишний раз подчеркивает, что членство в партии «Единая Россия», членство во фракции «Единая Россия» не дает никаких привилегий перед законом. Очень печально, что депутат не понял, что втаскивать в пространство областной Думы хозяйственные споры – это грубое нарушение этики деятельности любого депутата», - прокомментировал заместитель секретаря костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Внуков.
Дожидаться депутаты не стали, проголосовав за исключение Евгения Щепалова из фракции «Единая Россия» в Костромской областной Думе.
«Если предприниматель, руководитель компании решил на госконтрактах выиграть и не выполнить, и оправдать это какими-то иными действиями, прикрываясь значком депутата, членством во фракции – это вообще недопустимые вещи», - считает депутат, член фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев.
«Я со многими предпринимателями, бизнесменами разговаривал и оценка такая – ты не смог организовать бизнес, не учел риски, а потом у тебя оказываются виноваты все, кроме тебя. Такая позиция, к сожалению, бросает тень на всю партию. Считаю, что принятое сегодня решение абсолютно правомерное и закономерное», - подчеркнул депутат Олег Скобёлкин.