Основная претензия коллег по партии - срыв национальных проектов в Костромской области, и соответственно, подрыв доверия и к партии, и к органам власти. Будучи руководителем предприятия ООО ..

Основная претензия коллег по партии - срыв национальных проектов в Костромской области, и соответственно, подрыв доверия и к партии, и к органам власти. Будучи руководителем предприятия ООО «Костромадорстрой» Евгений Щепалов в этом году выиграл конкурсы на благоустройство дворов по программе «Городская среда», а также на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Однако к середине июня к ремонтам так и не приступил. Городские и областные власти были вынуждены срочно искать новых подрядчиков.«Мы взяли на себя очень серьезные обязательства, регион сегодня реализует на своей территории национальные проекты. Очень жесткий контроль со стороны партии. Национальные проекты – это зона нашей ответственности. Действия хозяйствующего субъекта, которым руководит Евгений Щепалов, нанесли непоправимый урон графику реализации национального проекта», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Иван Богданов.Неделю назад партийцы уже собирались на экстренное совещание, хотели услышать объяснение самого Евгения Щепалова. Но он не пришел. А сегодня, когда партийцы повторно собрались - повел себя странно. Под предлогом, что ему нужно организовать запись своего выступления- вышел из зала и уехал.«Человек вышел за рамки. Абсолютно беспардонное поведение в кругу своих товарищей – членов фракции. Пример депутата Щепалова лишний раз подчеркивает, что членство в партии «Единая Россия», членство во фракции «Единая Россия» не дает никаких привилегий перед законом. Очень печально, что депутат не понял, что втаскивать в пространство областной Думы хозяйственные споры – это грубое нарушение этики деятельности любого депутата», - прокомментировал заместитель секретаря костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Внуков.Дожидаться депутаты не стали, проголосовав за исключение Евгения Щепалова из фракции «Единая Россия» в Костромской областной Думе.«Если предприниматель, руководитель компании решил на госконтрактах выиграть и не выполнить, и оправдать это какими-то иными действиями, прикрываясь значком депутата, членством во фракции – это вообще недопустимые вещи», - считает депутат, член фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев.«Я со многими предпринимателями, бизнесменами разговаривал и оценка такая – ты не смог организовать бизнес, не учел риски, а потом у тебя оказываются виноваты все, кроме тебя. Такая позиция, к сожалению, бросает тень на всю партию. Считаю, что принятое сегодня решение абсолютно правомерное и закономерное», - подчеркнул депутат Олег Скобёлкин.