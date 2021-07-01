Дмитрий Вязьмикин покинул пост главного тренера “Торпедо”. Как сообщается на официальном сайте черно-белых, у Вязьмикина 30 июня истек срок действия трехлетнего контракта. Продлевать

Дмитрий Вязьмикин покинул пост главного тренера “Торпедо”. Как сообщается на официальном сайте черно-белых, у Вязьмикина 30 июня истек срок действия трехлетнего контракта. Продлевать его экс-наставник команды отказался по своей инициативе, так что свой пост он покидает. По словам Вязьмикина, уйти в отставку он решился еще за 6 матчей до конца первенства. Дмитрий Вязьмикин, экс-главный тренер