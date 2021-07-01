Владимир Сипягин в числе 15-ти кандидатов, которые вошли в общефедеральную часть списка. Об этом сообщают федеральные СМИ. ЛДПР представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в

Владимир Сипягин в числе 15-ти кандидатов, которые вошли в общефедеральную часть списка. Об этом сообщают федеральные СМИ. ЛДПР представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в нижнюю палату парламентов. В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов во главе с Жириновским. В их числе Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Владимир Сипягин, Борис Чернышов, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев,