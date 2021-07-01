После отставки Дмитрия Вязьмикина наставником черно-белых назначен Сергей Дубровин. Экс-полузащитник “Торпедо” пока будет работать с приставкой И.О. На новую должность он перешел с

После отставки Дмитрия Вязьмикина наставником черно-белых назначен Сергей Дубровин. Экс-полузащитник “Торпедо” пока будет работать с приставкой И.О. На новую должность он перешел с позиции старшего тренера. Сергей Дубровин родился в 1982 году в Ташкенте. Впрочем, он воспитанник владимирского футбола. С перерывами выступал за “Торпедо” с 1999-й по 2016-й год, играл на позиции полузащитника. Первый гол