Министерство труда и социальной защиты населения России перечислило регионы с самым большим средним размером пенсии по старости. Они указаны в докладе ведомства о результатах комплексного ..

Министерство труда и социальной защиты населения России перечислило регионы с самым большим средним размером пенсии по старости. Они указаны в докладе ведомства о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.Согласно документу, наиболее высокий уровень пенсии был зафиксирован в Чукотском автономном округе, где получают порядка 27,2 тысячи рублей в месяц. На втором месте находится Ненецкий автономный округ, где пенсионерам каждый месяц выплачивают, в среднем, – 24,4 тысячи рублей. Помимо них среди лидеров также находятся Камчатский край и Магаданская область с 23,5 тысячи рублей, передаёт "".